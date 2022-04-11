صندوق لدعم ضحايا مونديال قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف «إن الاتحاد سيدفع الاتحاد الدولي (فيفا) لإنشاء صندوق لتعويض أسر العمال الذين توفوا في مواقع البناء الخاصة بكأس العالم في قطر».

وقال نيوندورف لبرنامج «داس أوكتوئيله شبورت شتوديو»على قناة «زد.دي.اف» أمس الأول، «نعلم بشأن الوفيات في مواقع البناء ولا نعلم كيف حال العائلات التي تعتمد على الأموال التي كان يرسلها العمال».

وأضاف «ستكون بالطبع إشارة رائعة من القطريين، ومن فيفا أيضا، إذا أعلنوا أنهم سيدعمون مثل هذا الإجراء هنا».

وقال إن الاتحاد الألماني سيشارك في صندوق المساعدات هذا، ولكن الأمر يعود في البداية للاتحاد الدولي، ليرى ما إذا كانت هناك إمكانية، عبر فيفا، عبر الاتحادات لإنشاء مثل هذا الوعاء الذي يمكن أن يساعد أيضا.

كما تواصل الاتحاد الألماني مع رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليز كلافنيس بعدما انتقدت قطر، البلد الذي

يستضيف كأس العالم، خلال الجمعية العمومية للفيفا (الكونجرس) التي عقدت مطلع هذا الشهر.

وقالت كلافنيس لصحيفة «بيلد آم سونتاج» إنه سيكون هناك اتصال مع نيوندورف اليوم. وأضافت «نريد أن نتحدث بشأن ما يمكننا فعله بشكل ملموس معا لتغيير شيء ما. ربما تكون بداية لتعاون مثمر طويل الأجل بين الاتحادين الألماني والنرويجي».