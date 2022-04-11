شكرا لقرائتكم خبر دياز: لدينا من يسد الغياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد دياز أن الهلال يمتلك مهاجمين مميزين على أعلى مستوى، مثل عبدالله الحمدان والمالي موسى ماريجا الذي سبق وأن لعب في هذا المركز وأوديون إيغالو. كما تحدث دياز في المؤتمر الصحفي أمس عن الغائب الآخر بداعي الإصابة، الكوري الجنوبي جانج هيون سو، وقال عنه «هيون لاعب مهم جدا، وهو أحد أعمدة الدفاع، لكن لدينا البدلاء الجيدين الذين يملكون قدرات عالية لتعويض غياب أي لاعب، نحن على أتم الاستعداد وفريقنا حاليا معنوياته مرتفعة ونحاول الظهور بأفضل شكل ممكن من أجل الاستمرار في رحلة الدفاع عن اللقب».
ويواجه الهلال نظيره الريان القطري اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا. وأشاد دياز بقدرات مدرب الريان، التشيلي نيكولاس رودولفا، قائلا «رودولفا مدرب مميز يحرص على تقديم كرة قدم جميلة».
كانت هذه تفاصيل خبر دياز: لدينا من يسد الغياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.