شكرا لقرائتكم خبر دياز: لدينا من يسد الغياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، المهاجم صالح الشهري باللاعب المؤثر، وأن غياب لاعب بإمكاناته بالطبع سيكون له تأثيره على الفريق. وأصيب الشهري في مباراة الشارقة وسيغيب فترة طويلة من أجل الاستشفاء.

وأكد دياز أن الهلال يمتلك مهاجمين مميزين على أعلى مستوى، مثل عبدالله الحمدان والمالي موسى ماريجا الذي سبق وأن لعب في هذا المركز وأوديون إيغالو. كما تحدث دياز في المؤتمر الصحفي أمس عن الغائب الآخر بداعي الإصابة، الكوري الجنوبي جانج هيون سو، وقال عنه «هيون لاعب مهم جدا، وهو أحد أعمدة الدفاع، لكن لدينا البدلاء الجيدين الذين يملكون قدرات عالية لتعويض غياب أي لاعب، نحن على أتم الاستعداد وفريقنا حاليا معنوياته مرتفعة ونحاول الظهور بأفضل شكل ممكن من أجل الاستمرار في رحلة الدفاع عن اللقب».

ويواجه الهلال نظيره الريان القطري اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا. وأشاد دياز بقدرات مدرب الريان، التشيلي نيكولاس رودولفا، قائلا «رودولفا مدرب مميز يحرص على تقديم كرة قدم جميلة».