الجزيرة طريق الشباب لتعزيز صدارته الآسيوية

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ظهر الشباب بمستوى مقنع في المباراة الأولى أمام مومباي سيتي الهندي وتوج عطاءه بالفوز 3/ 0، فيما استهل فريق الجزيرة مشواره بخسارة وصفت بالمفاجئة أمام القوة الجوية العراقي 1/ 2.
وعن هذه المواجهة، قال المدير الفني لفريق الشباب، الروماني ماريوس سوموديكا في المؤتمر الصحفي «سنخوض مواجهة صعبة أمام الجزيرة الذي خسر مباراته الأولى أمام القوة الجوية العراقي، بينما فزنا نحن على مومباي سيتي الهندي. نحترم فريق الجزيرة كثيرا فهو يمتلك لاعبين مميزين، لكني أثق بلاعبي فريقي وفي قدراتهم».
وأضاف «سندخل المباراة بحثا عن الفوز، فنحن نملك لاعبين مميزيـن ومقاتلين».
أما مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، فقال «الشباب السعودي فريق قوي ومنافس يمتلك عددا من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق لمصلحته، والجزيرة يمتلك أيضا عددا من نقاط القوة وسنحاول الاستفادة من نقاط قوتنا لتحقيق نتيجة إيجابية».
وأضاف «الشباب أفضل من القوة الجوية الذي خسرنا أمامه في الجولة الأولى، لأن الشباب يلعب في دوري أقوى فنيا، ويمتلك لاعبين بقدرات أعلى، ونحن أيضا نمتلك بعض الأوراق الرابحة. مواجهة اليوم ستكون مختلفة تماما عن مباراة القوة الجوية».
القوة الجوية ومومباي
يسعى فريق القوة الجوية العراقي لمواصلة انطلاقته القوية في البطولة، وذلك عندما يواجه فريق مومباي سيتي الهندي في الـ8:15 على استاد الملك فهد الدولي.
وكان القوة دشن مشواره بالفوز على الجزيرة 2/ 1، لذلك فإن فوزه على مومباي سيمنحه الصدارة المطلقة أو على الأقل اقتسامها مع الشباب في حالة فوزه على الجزيرة.
وتميل كفة الترشيحات كثيرا ناحية القوة الجوية نظرا لخبرته مقابل حداثة الفريق الهندي.
قبل مواجهتي اليوم
- سبق أن تقابل الشباب والجزيرة 5 مرات، 4 منها بأبطال آسيا والخامسة ودية
- رسميا، فاز الشباب على الجزيرة مرتين، مقابل فوز للجزيرة، وحضر التعادل مرة
- وديا، فاز الشباب على الجزيرة في عام 2015
- أبرز مفاتيح اللعب في الشباب الأرجنتيني إيفر بانيغا وهتان باهبري وحمد الصقور وتركي العمار
- يتصدر الشباب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن القوة الجوية، فيما يخلو رصيد الجزيرة ومومباي من النقاط
- مومباي يشارك في البطولة للمرة الأولى مقابل 7 مشاركات للقوة الجوية دون تجاوز دور المجموعات
- يعتمد القوة الجوية العراقي على خبرته مقابل حداثة مومباي الهندي لخطف الصدارة
- مواجهة مومباي والقوة هي الأولى بينهما في البطولة
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