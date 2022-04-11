مدرب الريان: ثلاثية الافتتاحية تحفزنا أمام الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع المدير الفني لفريق الريان القطري، التشيلي نيكولاس كوردوفا، راية التحدي في مواجهة الهلال اليوم، وقال إن ما يحفز الفريق لذلك، الفوز العريض الذي تحقق في الجولة الأولى على الاستقلال الطاجيكي بنتجية 3/ 2. وقال كوردوفا في المؤتمر الصحفي أمس «لم يكن هناك متسع من الوقت لذلك أدينا تدريبات استرجاعية بعد مباراتنا الأولى، واليوم لدينا رغبة كبيرة في الظهور بشكل مميز في مباراة ندرك صعوبتها». وعن حقيقة تمرد اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز، وعدم مشاركته مع الفريق في البطولة بنية الرحيل عنه حسبما أكدته الصحف الكولومبية، قال كوردوفا «لا أتابع الصحف، ولا أعلم عن ما كتبته عن غياب خاميس عن مباراتنا الأولى، يمكنني فقط قول إن خاميس كان مصابا، وقد بدأ مرحلة الإعداد والتجهيز من أجل المشاركة في المباريات المقبلة».



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