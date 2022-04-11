الهلال أمام الريان.. تاريخ ناصع وجغرافيا داعمة

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ويتساوى الفريقان في عدد النقاط بواقع 3 نقاط لكل، حيث نجح الهلال في تجاوز الشارقة الإماراتي 2/ 1، فيما فاز الريان على استقلال دوشنبه الطاجيكي 3/ 2، ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف.
يدخل الهلال اللقاء وسط ظروف فنية أفضل من التي خاض بها اللقاء الافتتاحي أمام الشارقة، حيث يستعيد أوديون إيغالو وعلي البليهي وسالم الدوسري، وربما عبدالله عطيف وهو ما يزيد قوة الفريق ويعزز من حضوره. ودائما ما كان كعب الهلال عاليا في مواجهاته السابقة أمام الريان، وكما يقف التاريخ إلى جانب الهلال في لقاءات الفريقين، فإن الجغرافيا أيضا تدعمه اليوم من حيث الأرض والمناخ والحضور الجماهيري المتوقع أن يعمل على مساندة الفريق. وفي إطار مباريات المجموعة يلتقي اليوم أيضا، الخاسران في مباراة الجولة الأولى، الشارقة واستقلال دوشنبه الطاجيكي عند الساعة الـ 11.15 مساء باستاد الملك فهد الدولي في محاولة لتعويض خسارتيهما الماضيتين أمام الهلال والريان على التوالي.
قبل المواجهة
- وسيسعى كل منهما للفوز لضمان الاستمرارية في دائرة المنافسة على التأهل للمرحلة المقبلة.
- 9 مواجهات قارية جمعت بين الفريقين، كسب الهلال 5 منها، والريان واحدة وتعادلا 4 مرات
- أكبر فوز في مواجهات الفريقين حققه الهلال بنتيجة 3/ 1
- يفتقد الريان لاعبه نايف الحضرمي لإصابته بالركبة في لقاء استقلال دوشنبه
- القيمة السوقية للاعبي الهلال تقترب من الضعف في الريان، الهلال 60 مليون يورو، والريان 33.3 مليون يورو
- الريان الوحيد من بين الفرق القطرية المشاركة بالبطولة، حقق الفوز في الجولة الأولى
- يتصدر الريان المجموعة بفارق الأهداف عن الهلال
- حسب صحيفة بولزو الكولومبية، فإن رودريجيز رفض اللعب مع الريان بالبطولة لرغبته في الانتقال
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