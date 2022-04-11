شكرا لقرائتكم خبر الهلال أمام الريان.. تاريخ ناصع وجغرافيا داعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتدم الصراع على صدارة المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، عندما يلتقي الهلال في الساعة الـ8.15 مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بنظيره الريان القطري ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط بواقع 3 نقاط لكل، حيث نجح الهلال في تجاوز الشارقة الإماراتي 2/ 1، فيما فاز الريان على استقلال دوشنبه الطاجيكي 3/ 2، ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف.

يدخل الهلال اللقاء وسط ظروف فنية أفضل من التي خاض بها اللقاء الافتتاحي أمام الشارقة، حيث يستعيد أوديون إيغالو وعلي البليهي وسالم الدوسري، وربما عبدالله عطيف وهو ما يزيد قوة الفريق ويعزز من حضوره. ودائما ما كان كعب الهلال عاليا في مواجهاته السابقة أمام الريان، وكما يقف التاريخ إلى جانب الهلال في لقاءات الفريقين، فإن الجغرافيا أيضا تدعمه اليوم من حيث الأرض والمناخ والحضور الجماهيري المتوقع أن يعمل على مساندة الفريق. وفي إطار مباريات المجموعة يلتقي اليوم أيضا، الخاسران في مباراة الجولة الأولى، الشارقة واستقلال دوشنبه الطاجيكي عند الساعة الـ 11.15 مساء باستاد الملك فهد الدولي في محاولة لتعويض خسارتيهما الماضيتين أمام الهلال والريان على التوالي.

قبل المواجهة

