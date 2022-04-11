الاتفاق يواجه النصر والزعيم في أبوظبي

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ويقيم الفريق حاليا معسكرا إعداديا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويستمر حتى 28 أبريل كمرحلة ثانية من برنامجه الخاص بفترة التوقف.
وكثف المدير الفني للفريق، الفرنسي باتريس كارتيرون من التدريبات اللياقية لزيادة المخزون اللياقي قبيل استئناف مباريات الدوري في الخامس من مايو المقبل.
ومن المنتظر أن يخوض الاتفاق 6 مواجهات ودية أمام عدد من الفرق الإماراتية، أولها أمام فريق بني ياس الجمعة المقبل، كما سيواجه، فريق النصر السعودي الذي يعسكر هو الآخر في أبوظبي خلال الفترة الحالية، ويلعب أيضا أمام الزعيم الإماراتي، فريق العين، والظفرة والعروبة وفريق الجزيرة تحت 21 سنة.
على ذات الصعيد يواصل الثلاثي محمد الكويكبي والسلوفاكي فيليب كيش والفرنسي يوسف نياكاتي برنامجهم التأهيلي من أجل التدرج في مشاركتهم في المواجهات الودية وضمان جاهزيتهم قبل مواجهة التعاون في الخامس من مايو ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري المحترفين.
وديات الاتفاق في أبوظبي
15 أبريل أمام بني ياس
18 أبريل أمام الجزيرة (تحت 21 سنة)
19 أبريل أمام النصر السعودي
21 أبريل أمام العروبة
24 أبريل أمام العين
27 أبريل أمام الظفرة
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