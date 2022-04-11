الاتفاق يواجه النصر والزعيم في أبوظبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل فريق الاتفاق استغلال فترة التوقف الحالية لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في التحضير لرحلة الإنقاذ والخروج من شبح الهبوط الذي يلازمه، حيث يحتل المركز قبل الأخير، وذلك بعد أن خاض 24 مباراة، فيما تبقت له 6 مباريات في الدوري.

ويقيم الفريق حاليا معسكرا إعداديا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويستمر حتى 28 أبريل كمرحلة ثانية من برنامجه الخاص بفترة التوقف.

وكثف المدير الفني للفريق، الفرنسي باتريس كارتيرون من التدريبات اللياقية لزيادة المخزون اللياقي قبيل استئناف مباريات الدوري في الخامس من مايو المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض الاتفاق 6 مواجهات ودية أمام عدد من الفرق الإماراتية، أولها أمام فريق بني ياس الجمعة المقبل، كما سيواجه، فريق النصر السعودي الذي يعسكر هو الآخر في أبوظبي خلال الفترة الحالية، ويلعب أيضا أمام الزعيم الإماراتي، فريق العين، والظفرة والعروبة وفريق الجزيرة تحت 21 سنة.

على ذات الصعيد يواصل الثلاثي محمد الكويكبي والسلوفاكي فيليب كيش والفرنسي يوسف نياكاتي برنامجهم التأهيلي من أجل التدرج في مشاركتهم في المواجهات الودية وضمان جاهزيتهم قبل مواجهة التعاون في الخامس من مايو ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري المحترفين.

وديات الاتفاق في أبوظبي

15 أبريل أمام بني ياس

18 أبريل أمام الجزيرة (تحت 21 سنة)

19 أبريل أمام النصر السعودي

21 أبريل أمام العروبة

24 أبريل أمام العين

27 أبريل أمام الظفرة