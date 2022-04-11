مباريات اليوم بأبطال آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 20:15القوة الجوية العراقي ومومباي الهندي (B) 20:15الريان القطري والهلال السعودي (A) 20:15ناساف الأوزبكي والوحدات الأردني (E) 23:15الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي (B) 23:15الفيصلي السعودي والسد القطري (E) 23:15الشارقة الإماراتي والاستقلال الطاجيكستاني (A)

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