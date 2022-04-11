شكرا لقرائتكم خبر الفيصلي يتطلع لأول فوز آسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف مساء اليوم مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022 التي تستضيفها مدينة الدمام، بعد أن خيم التعادل الإيجابي على مباراة الجولة الأولى، ليصبح رصيد كل فريق نقطة وحيدة.

صراع أوزبكي أردني

يلتقي عند الساعة الـ8:15 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ناساف الأوزبكي والوحدات الأردني في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان للتعويض واعتلاء الصدارة.

وكان ناساف خرج بتعادل بطعم الخسارة في مباراته الأولى أمام السد، حيث لم يستغل طرد لاعبين من السد ليقنع بنتيجة 1/1. كما أن الوحدات هو الآخر تعادل 1/1 مع الفيصلي السعودي في الجولة الأولى. وينتظر أن يعمد مدرب الوحدات رائد عساف لوقف سرعة انطلاقات الفريق الأوزبكي والاعتماد على احمد سمير وخالد عصام ومحمد أنس في ترجمة الارتداد السريع واستغلال المساحات، في حين سينتهج مدرب ناساف، روزيكول بيردييف أسلوب السيطرة حال امتلاك الكرة واللعب الضاغط حال فقدانها.

مهمة صعبة للفيصلي

في المباراة الثانية على استاد الأمير محمد بن فهد أيضا، يلتقي في الـ11:15، فريق الفيصلي بنظيره السد القطري في مواجهة صعبة على الأول في ظل تمرس السد في البطولة وتحقيق لقبها مرتين من قبل، بجانب أن السد يريد تعويض تعادله في الجولة الماضية أمام ناساف.

ويدرك الفيصلي أهمية المواجهة ويحلم خلالها بتسجيل أول فوز له في البطولة التي يشارك بها للمرة الأولى بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع الوحدات الأردني 1/1.

وينتظر أن يدخل المدير الفني لفريق الفيصلي، اليوناني مارينوس اودونيدس بذات الأسماء التي دفع بها في مواجهة الوحدات مستغلا وجود هشام فائق وإسماعيل سيلفا ومارتين بويلي ومن أمامهم جوليو تفاريس في خط المقدمة، بينما سيفتقد فريق السد قائده عبدالكريم حسن وبيدرو ميغيل نتيجة طردهما في مواجهة ناساف، في حين يبقى أكرم عفيفي والهيدوس وبغداد بو نجاح أبرز وأهم الأسماء في قائمة الفريق.