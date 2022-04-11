سيدات طائرة الأهلي يتوجن ببطولة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يتوجن ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج فريق الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري، عقب الفوز على فريق سبورتنج في المباراة الثانية بالنهائي بنتيجة 3-0، التي تقام بنظام best of 3.
وأقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-14، و25-10، و25-14، وبدأ «سيدات طائرة الأهلي» المباراة بشكل هجومي، بعد أن دفع المدير الفني، حمدي الصافي، بالفريق الأساسي منذ البداية لحسم المباراة والتتويج بالبطولة.
يذكر أن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي نجح في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم، ليواصل تربعه على عرش الكرة الطائرة المصرية بلا منازع.