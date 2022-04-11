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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها يعقد اتحاد الكرة جلسة الثلاثاء المقبل، لمناقشة بديل كيروش فى المنتخب بعد رحيله عن قيادة الفراعنة رسميا بالتراضى.

يعقد اتحاد الكرة جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة بديل كيروش فى المنتخب بعد رحيله عن قيادة الفراعنة رسميا بالتراضى.

الأهلي يترقب قرار الأمن بشأن عدد الجماهير في مباراة الرجاء المغربي

يترقب مسئولو النادي الأهلي موقف الجهات الأمنية من تحديد عدد الجماهير المسموح بها لحضور مباراة الفريق الأحمر ضد الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل. الزمالك يراقب مفاوضات الأهلى مع المغربى أشرف بن شرقى يترقب مسئولو نادى الزمالك حسم مصير المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الكروى، بالتجديد أو الرحيل بعد انتشار أخبار كثيرة عن مفاوضاته مع النادى الاهلى المصرى، على الرغم من أن بن شرقى أكد فى جلسات عادية أنه لم يوقع لأى ناد، ونفى تماما التفاوض مع الاهلى المصرى. الأهلي يعلن موعد مشاركة محمد هاني فى التدريبات الجماعية أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن ‏حالة محمد هاني لاعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير، وسوف يشارك فى التدريبات الجماعية خلال ‏الـ48 ساعة المقبلة.‏

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بالتراضى بعد الاتفاق بينهما على الاكتفاء بالفترة الماضية.

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن ‏حالة محمد هاني لاعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير، وسوف يشارك فى التدريبات الجماعية خلال ‏الـ48 ساعة المقبلة.‏

يعقد اتحاد الكرة جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة بديل كيروش فى المنتخب بعد رحيله عن قيادة الفراعنة رسميا بالتراضى.

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً اليوم بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذى بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، سواء خلال المرحلة الماضية، وفيما يتعلق بالاستعداد للفترة المقبلة، والعمل على مساندة الفريق وتوفير احتياجاته لاستكمال مسيرته بقوة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

فيريرا يجرّب طريقة لعب جديدة فى مران الزمالك.. وتألق شيكابالا خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وحدة تدريبية على التمرير السريع فى مساحات مختلفة من الملعب خلال مران اليوم الأحد. وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين على الخروج بالكرة نحو المرمى فى ظل وجود ضغط من الفريق المنافس، بجانب التحرك بدون كرة والتمرير فى مساحات صغيرة من الملعب.

الزمالك يعلن غياب بن شرقي مباراتين.. وعودة الونش أمام فاركو يغيب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقاء فاركو فى بطولة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، وأكد الجهاز الإداري للفريق أن أشرف بن شرقي سيغيب عن الزمالك مباراتين قادميتن عقب طرده أمام مصر المقاصة فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ببطولة الدوري.