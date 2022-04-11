شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف المصابين بالأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الأهلي جهود أكثر من لاعب عقب الانتهاء من مباراته ضد المصري والتي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري المصري وخسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد على أن يحصل على راحة سلبية غدا الاثنين.

وشهدت تدريبات الأهلي مساء اليوم الأحد انتظام 5 لاعبين في المران الجماعي، وهم: حمدي فتحي وطاهر محمد ومحمود وحيد، ليتأكد جاهزيتهم للمشاركة في مباراة الرجاء، كما شارك الثنائي صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا في المران الجماعي لأول مرة، بعد تعافيهما من الإصابة، ولكن موقفهما من المشاركة في موقعة بطل المغرب ستكون صعبة، في ظل حاجتهم بعض الوقت لاكتساب حساسية المباريات الرسمية بسبب طول فترة الغياب عن الملاعب.

كما ينتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية للأهلي بدءا من الثلاثاء المقبل، عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

فيما يستمر غياب كلا من بدر بانون لعدم تعافيه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا وأكرم توفيق وعمار حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وإجراء عملية جراحية.

واستعاد الأهلي جهود أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة، مثل محمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وبيرسي تاو ومحمد الشناوي.