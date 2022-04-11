شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 10 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 10 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها غياب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراتين عن فريقه بسبب الإيقاف.

يترقب مسئولو نادى الزمالك حسم مصير المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الكروى، بالتجديد أو الرحيل بعد انتشار أخبار كثيرة عن مفاوضاته مع النادى الاهلى المصرى، على الرغم من أن بن شرقى أكد فى جلسات عادية أنه لم يوقع لأى ناد، ونفى تماما التفاوض مع الاهلى المصرى.

انتظم سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد. وجاءت مشاركتة فى المران عقب تعافيه من الإصابة والانتهاء من البرنامج التأهيلي المخصص له من الجهاز الطبي للفريق.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وحدة تدريبية على التمرير السريع فى مساحات مختلفة من الملعب خلال مران اليوم الأحد. وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين على الخروج بالكرة نحو المرمى فى ظل وجود ضغط من الفريق المنافس، بجانب التحرك بدون كرة والتمرير فى مساحات صغيرة من الملعب.

يغيب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقاء فاركو فى بطولة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، وأكد الجهاز الإداري للفريق أن أشرف بن شرقي سيغيب عن الزمالك مباراتين قادميتن عقب طرده أمام مصر المقاصة فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ببطولة الدوري.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا فى مواجهة مصر المقاصة أمس تدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران اليوم، الأحد، وحرص الجهاز الفني للفريق على خوض اللاعبين لبعض التدريبات الخفيفة خوفاً من تعرضهم للإرهاق عقب المشاركة في مواجهة المقاصة.

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، وشهدت الجلسة مجموعة من الرسائل التحفيزية للاعبين قبل استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

أكد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق أنه سيظل المسدد الأول لركلات الجزاء حال تواجده داخل المستطيل الأخضر.

كشفت تقارير صحفية أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلي، التريث فى التوقيع مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك وضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب اقتراب انتهاء عقده مع فريقه فى نهاية الموسم الحالى.

يغيب المغربى أشرف بن شرقى جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن صفوف فريقه فى المواجهتين المقبلتين، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة مصر المقاصة التى جمعتهما مساء أمس السبت.