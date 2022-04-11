شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها ترقب مسئولو نادى الزمالك حسم مصير المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الكروى، بالتجديد أو الرحيل بعد انتشار أخبار كثيرة عن مفاوضاته مع النادى الاهلى المصرى

الزمالك يراقب مفاوضات الأهلى مع المغربى أشرف بن شرقى

يترقب مسئولو نادى الزمالك حسم مصير المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الكروى، بالتجديد أو الرحيل بعد انتشار أخبار كثيرة عن مفاوضاته مع النادى الاهلى المصرى، على الرغم من أن بن شرقى أكد فى جلسات عادية أنه لم يوقع لأى ناد، ونفى تماما التفاوض مع الاهلى المصرى.

يعقد اتحاد الكرة جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة بديل كيروش فى المنتخب بعد رحيله عن قيادة الفراعنة رسميا بالتراضى.

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً اليوم بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذى بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022. يغيب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقاء فاركو فى بطولة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، وأكد الجهاز الإداري للفريق أن أشرف بن شرقي سيغيب عن الزمالك مباراتين قادميتن عقب طرده أمام مصر المقاصة فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ببطولة الدوري.

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، سواء خلال المرحلة الماضية، وفيما يتعلق بالاستعداد للفترة المقبلة، والعمل على مساندة الفريق وتوفير احتياجاته لاستكمال مسيرته بقوة على الصعيدين المحلي والإفريقي.