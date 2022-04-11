شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد لـ كيروش: من دواعي سروري العمل معك.. أقدر صداقتك وأحترم احترافيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر، رسالة إلى البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد الاتفاق بينه وبين اتحاد الكرة على إنهاء التعاقد بالتراضى والاكتفاء بما قدمه مع الفراعنة.

وكتب ضياء السيد عبر حسابه على موقع "تويتر": "كان من دواعي سروري العمل معك، وأنا أقدر صداقتك ومعجب باحترافيتك، فأنت رجل رائع، وكل التوفيق للمنتخب المصري فيما هو قادم".

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، توجيه الشكر للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي، وقدموا له الشكر على الجهد الكبير الذى بذله وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

بدأ كارلوس كيروش رحلته مع المنتخب الوطني بمواجهة ليبيريا وديا، يوم 30 سبتمبر الماضي، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، كما قاد المنتخب في مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم، لينجح في منح الفراعنة بطاقة العبور للمرحلة الحاسمة، بعد الفوز على ليبيا ذهابا وإيابا، والتعادل مع أنجولا ثم الجابون.

وخاض كيروش أولى بطولاته مع منتخب مصر في كأس العرب، التي أقيمت في قطر، وتأهل فيها منتخب مصر لنصف النهائي، قبل الهزيمة بهدف عكسي أمام تونس، ثم الخسارة على يد قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما في كأس الأمم الأفريقية، فكانت مسيرة مرتبكة بدأها بهزيمة وأنهاها بهزيمة، لكن بينهما مر المنتخب بمرحلة تصاعدية كبيرة، فرغم الهزيمة في المباراة الأولى ضد منتخب نيجيريا، عاد الفراعنة للتألق، خاصة في المراحل الإقصائية، بعد الإطاحة بكوت ديفوار، والمغرب والكاميرون، قبل أن يخسر اللقب في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

وفي المواجهتين الحاسمتين ضد السنغال، في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، فاز منتخب مصر في مباراة الذهاب بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي، لكن الحلم لم يكتمل، بعدما خسر الفراعنة إيابا بهدف دون رد، وحسمت ركلات الترجيح بطاقة التأهل لصالح المنتخب السنغالي، بقيادة نجمه ساديو ماني.