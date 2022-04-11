شكرا لقرائتكم خبر عن فاب الكاميروني يفتتح مشواره ببطولة أفريقيا للسلة BAL بالفوز على بطل الكونغو 77/60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فاب الكاميروني من افتتاح مشواره في بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة بالفوز على فريق إسبوار فوكاش بطل الكونغو بنتيجة 77/60.

وبدأت مساء اليوم الأحد مواجهات اليوم الثاني من منافسات بطولة BAL والتي تُنظم تحت رعاية الـ NBA للنسخة الثانية على التوالي، وتقام في الفترة من 9 وحتى 19 من شهر أبريل الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وبدأ فريق إسبوار بطل الكونغو المباراة مسيطرًا على مجريات اللقاء وتقدم في الربع الأول بنتيجة 24/18، ثم أنهى الربع الثاني والشوط الأول من اللقاء لصالحه بنتيجة 41/40.

وفي الربع الثالث تمكن فريق فاب الكاميروني من العودة في نتيجة اللقاء وتقدم بنتيجة 62/48 قبل أن ينهي اللقاء بنتيجة 77/60.