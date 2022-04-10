الامارات | عاجل.. دبا الفجيرة أول المتأهلين لدوري أدنوك للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. دبا الفجيرة أول المتأهلين لدوري أدنوك للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل نادي دبا الفجيرة رسميا للعب في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين، بعد فوزه على فريق "ستي" بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 27 للبطولة ليصبح رصيده 68 نقطة ويتأهل رسميا دون الحاجة لنقاط المباريات الثلاث المتبقية في البطولة، بينما يحتاج الى نقطة واحدة للفوز بدرع دوري الدرحة الأولى.

سجل اهداف دبا الفحيرة كل من البرازيلي دياغو دا سيلفا (هاتريك) وراشد محمد والبرازيلي جابريل كونو.

وسجل لفريق "ستي" الياباني هيلتون.

ويعد التأهل الحالي هو الثالث للنواخذة بعد تأهله الاول في العام 2012 والثاني في 2015.

ونجح دبا الفجيرة من الظهور بمستويات فنية طيبة خلال المواسم التي لعب فيها في دوري الاضواء قادته للبقاء اربعة مواسم متتالية في دوري المحترفين قبل ان يهبط في العام 2019 للعب في الدرجة الأولى والتي امضى فيها موسمين قبل الصعود الحالي.

وفي باقي مباريات الجولة فاز الفجيرة على الجزيرة الحمراء بهدفين لهدف واحد ليصبح رصيد الفجيرة 40 والجزيرة الحمراء 27، وفاز مصفوت على مسافي بهدف نظيف ليصبح رصيد مصفوت 26 ومسافي 24، وتعادل الذيد مع "جلف إوف سي" بهدفين لمثله ليصبح رصيد الذيد 16 و"جلف اف سي" 24.

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