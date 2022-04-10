الامارات | مدرب مصري ضمن خيارات اتحاد الكرة لخلافة كيروش في قيادة منتخب الفراعنة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مصري ضمن خيارات اتحاد الكرة لخلافة كيروش في قيادة منتخب الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، أن المدرب الوطني ضمن اختياراتهم لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش في تدريب منتخب الفراعنة.

وقال جمال علام في تصريحات للمركز الإعلامي لإتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، إن المدرب الوطني من ضمن اختيارات اتحاد الكرة المصري لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر .

وأضاف أن هناك أسماء مصرية قادرة على قيادة الفراعنة، ومن الوارد أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب محلي، موضحا أنه سيتم حسم ذلك مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر لكيروش في وقت سابق اليوم، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.

يذكر أن كيروش قاد منتخب مصر للتأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بالكاميرون مطلع العام الحالي، والتي خسرها بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال، الذي حرم منتخب الفراعنة أيضا من بلوغ نهائيات كأس العالم في قطر هذا العام، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح أيضا في الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

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