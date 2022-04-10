شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب قرار الأمن بشأن عدد الجماهير في مباراة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي موقف الجهات الأمنية من تحديد عدد الجماهير المسموح بها لحضور مباراة الفريق الأحمر ضد الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

كما يترقب مسئولو الأهلي موقف الأمن من إقامة المباراة على ملعب الأهلي والسلام وهو الملعب المحدد سلفا أو نقلها إلى استاد القاهرة حال موافقة الأمن على زيادة عدد الجماهير.

وقال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادى الأهلى، إنهم أرسلوا خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة للمطالبة بحضور جماهيرى كامل في مباراة الرجاء المغربى في ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقررلها 16 أبريل الجاري باستاد الأهلي والسلام.

وأضاف شلبي، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، أرسلنا خطابا لوزارة الشباب والرياضة، طالبنا فيه بسعة الاستاد كاملة في مباراة الأهلى والرجاء وكلنا ثقة في مؤسسات الدولة والجهات الأمنية في الموافقة".

وتابع المدير التنفيذي للنادى الأهلى: "نملك المرونة الكاملة في التعامل مع الشركة المنظمة في مباراة الأهلى والرجاء وسنرى رؤية الجهاز الفني أين تقام المباراة على استاد القاهرة أو السلام، وعندنا ثقة كبيرة فى خروج المباراة بالصورة التي تليق بالرياضة المصرية".

وأردف: "نعقد اجتماعات مستمرة مع رئيس الأهلى لتنظيم مباراة الأهلى وموسيمانى حقق إنجازات مع الأهلى ولم يصلنا اتصالات رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بوجود الفار، ونتمنى وجوده لتحقيق العدالة التحكيمية".

واختتم شلبي: "الأهلى يركز في الحقائق على أرض الواقع ولا يلتفت للشائعات وإدارة الأهلى قررت تعيين جهاز فنى أجنبي لفريق كرة اليد ونعمل على قدم وساق لبدء الخطوات الفعلية لاستاد الأهلى الجديد، وكل الشكر لوزارة الإسكان التى تعاون مع إدارة الأهلى في أكثر من ملف".