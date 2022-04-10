شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد الشاطئية يتأهل إلى بطولة العالم باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية على نظيره المغرب فى ثانى مواجهات المنتخبين بنتيجة 2/0 فى بطولة أفريقيا المقامة فى المغرب ليتأهل إلى دورة الألعاب العالمية للكرة الشاطئية بأمريكا وبطولة العالم باليونان.

وغادرت صباح أمس السبت، بعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد الشاطئية إلى المغرب لخوض بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية التى يستضيفها المغرب فى الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجارى.

هذه البطولة مؤهلة إلى بطولة العالم للرجال لكرة اليد الشاطئية والمقرر إقامتها فى اليونان فى الفترة من 14 إلي 19 يونيو العام الجارى والمؤهلة الى دورة الألعاب العالمية للألعاب الشاطئية بأمريكا.

وتقام ثلاث مباريات بين منتخب مصر الوطنى ومنتخب المغرب وهما المنتخبان اللذان أكدا مشاركتهما فى بطولة أفريقيا، وستكون المباريات بنظام من يفوز فى مبارتين من الثلاثة سيفوز بالبطولة ويمثل قارة أفريقيا فى بطولة العالم ودورة الألعاب العالمية للألعاب الشاطئية.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى علي الشناوي مدير إدارى منتخب كرة اليد الشاطئية وعضو لجنة كرة اليد الشاطئية بالاتحاد الأفريقى - وائل عبدالعاطي مدير فنى - إسلام صابر مدرب عام - عصام نورالدين اخصائى علاج طبيعى

و تضم قائمة اللاعبين: محمد جمال - بولا اشرف - مصطفي مطيع - عبدالرحمن عواض - عبدالله امام - عبدالله فاروق - محمد مجدي - احمدالسيد - محمود نعمان - عمرالفولي - محمد احمد - جمال صلاح - عمار عيد - هشام محمد - يوسف احمد - نبيل شريف وسوف يستقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على اختيار عدد 10 لاعبين للسفر الى المغرب لخوض منافسات بطولة افريقيا.