هشام صالح ورشاد لمنتخب الصالات.. ومصطفى لطفي للشاطئية

كما قرر المجلس تعيين مصطفى لطفي في منصب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية.

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه اليوم تعيين هشام صالح مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة الصالات ومعه نادر رشاد مدربا عاما.

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذى بذله كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

من جهته، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التى قضاها في مصر، معربا عن مدى الحب الذى يكنه لمصر والمصريين، مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.