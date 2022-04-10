شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يراقب مفاوضات الأهلى مع المغربى أشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك حسم مصير المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الكروى، بالتجديد أو الرحيل بعد انتشار أخبار كثيرة عن مفاوضاته مع النادى الاهلى المصرى، على الرغم من أن بن شرقى أكد فى جلسات عادية أنه لم يوقع لأى ناد، ونفى تماما التفاوض مع الاهلى المصرى.

وظهر أشرف بن شرقى بمستوى جيد خلال مباراة الزمالك وبيراميدز التى فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وظهر اللاعب المغربى بمستوى متميز وكان أهم الأوراق الزملكاوية فى تحقيق الفوز بحماس وأداء عال، كشف عن عودته للتركيز مع الفريق، وأكد للجمهور أنه يريد الاستمرار فى القلعة البيضاء، قبل أن تنقلب الأوراق بعد التقارير المغربية التى كشفت عن وجود مفاوضات أهلاوية مع اللاعب الذى انتهى تعاقده مع الزمالك، ويحق له الانتقال لأى ناد بدون موافقة الأبيض.

كشف تقارير صحفية مغربية أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي طلب من إدارة ناديه التريث قبل التوقيع مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، من أجل ضمه لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع انتهاء عقد اللاعب مع القلعة البيضاء في الصيف المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

وذكر موقع le360 سبور المغربي أن المفاوضات بين الأهلي وبن شرقي وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن مسؤولي القلعة الحمراء كانوا على وشك توقيع عقد ضم جناح الزمالك، غير أن تراجع مستوى اللاعب المغربي دفع موسيماني إلى مطالبة إدارة ناديه بعدم التسرع في التوقيع النهائي مع بن شرقي .

وشدد الموقع المغربي على أن الأهلي عرض على بن شرقي مبلغ مليون و500 ألف دولار لضم بنشرقي، في الوقت الذي طلب فيه جناح الزمالك الحصول على مبلغ مليون و800 ألف دولار، خاصة أن سينتقل لمجاورة مواطنه بدر بانون في صفقة انتقال حر .

أكد الموقع المغربي أن بن شرقي كان محط اهتمام مجموعة من الأندية القطرية والإماراتية، غير أن تراجع أداء هذا الأخير في الفترة الأخيرة، جعلها تصرف النظر عن ضمه في الميركاتو الصيفي.