شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصارعة يترشح على عضوية الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة، الترشح على منصب العضوية فى انتخابات الاتحاد الأفريقى للعبة، والمقرر إقامتها على هامش البطولة الأفريقية للتى ستقام بالمغرب.

وتقام انتخابات الاتحاد الأفريقى للمصارعة على هامش البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 17 إلى 22 مايو المقبل.

وتشارك منتخبات المصارعة كبار وشباب وناشئين فى منافسات البطولة، على أن يرأس البعثة هانى عبد الفتاح مدير الاتحاد.

وكان مركز التسوية والتحكيم قد أصدر حكما بحل اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار، وذلك بعد الطعن فى نتيجة الانتخابات، والذى قدمه الحكم الدولى محمد عبد العزيز المرشح للانتخابات السابقة.