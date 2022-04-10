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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 10 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها مواصلة الفريق تدريباته بعد الهزيمة من المصري، وتأكد جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد ومحمود وحيد.

منح الجهاز الفني للأهلي اللاعبين راحة غدًا، على أن ‏يستأنف الفريق مرانه مساء الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي ‏التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏ وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس، التي أقيمت على استاد الجيش ببرج ‏العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، تدريبات خفيفة اليوم في صالة الجيم وبعض ‏الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين وحدات تدريبية ‏اشتملت على فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة ‏كرة لتجهيز جميع اللاعبين بمشاركة حارسين.‏

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن ‏حالة محمد هاني لاعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير، وسوف يشارك فى التدريبات الجماعية خلال ‏الـ48 ساعة المقبلة.‏ واستكمل محمد هاني برنامجه التأهيلي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على هامش ‏مران الفريق الذى أقيم عصر اليوم، استعدادا لمباراة الرجاء المقرر لها مساء السبت المقبل في ربع ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يخضع لفحص طبي جديد قبل مران الفريق المقبل للتأكد ‏بشكل نهائي من جاهزيته وانتظامه فى التدريبات الجماعية.‏

أكد ‏ الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد لمباراة الرجاء المغربي التى ‏تقام مساء السبت المقبل بالقاهرة، في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏ وقال أبو عبلة، إن حالة طاهر وفتحي ووحيد مطمئنة، وإن غيابهم عن مباراة المصرى التى ‏أقيمت أمس فى بطولة الدوري الممتاز، إجراء احترازى بعد شكوى خفيفة للثلاثي.‏

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه من ‏إصابة مشطية القدم، وأحمد نبيل كوكا الذى تعافى من مضاعفات فيروس كورونا. وشارك صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا فى ‏التدريبات الجماعية التى أقيمت عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش فى بداية تحضير الفريق لمباراة ‏الرجاء المغربي في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏

خاض فريق الأهلي مرانه عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال ‏أفريقيا.‏ وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس التي أقيمت على استاد الجيش ببرج ‏العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بخسارة الاهلي بهدف نظيف تدريبات خفيفة في صالة الجيم وبعض الفقرات ‏الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.