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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 10 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها مواصلة الفريق تدريباته بعد الهزيمة من المصري، وتأكد جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد ومحمود وحيد.
منح الجهاز الفني للأهلي اللاعبين راحة غدًا، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس، التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، تدريبات خفيفة اليوم في صالة الجيم وبعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين وحدات تدريبية اشتملت على فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة لتجهيز جميع اللاعبين بمشاركة حارسين.
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن حالة محمد هاني لاعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير، وسوف يشارك فى التدريبات الجماعية خلال الـ48 ساعة المقبلة.
واستكمل محمد هاني برنامجه التأهيلي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على هامش مران الفريق الذى أقيم عصر اليوم، استعدادا لمباراة الرجاء المقرر لها مساء السبت المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يخضع لفحص طبي جديد قبل مران الفريق المقبل للتأكد بشكل نهائي من جاهزيته وانتظامه فى التدريبات الجماعية.
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد لمباراة الرجاء المغربي التى تقام مساء السبت المقبل بالقاهرة، في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
وقال أبو عبلة، إن حالة طاهر وفتحي ووحيد مطمئنة، وإن غيابهم عن مباراة المصرى التى أقيمت أمس فى بطولة الدوري الممتاز، إجراء احترازى بعد شكوى خفيفة للثلاثي.
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه من إصابة مشطية القدم، وأحمد نبيل كوكا الذى تعافى من مضاعفات فيروس كورونا.
وشارك صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا فى التدريبات الجماعية التى أقيمت عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش فى بداية تحضير الفريق لمباراة الرجاء المغربي في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
خاض فريق الأهلي مرانه عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بخسارة الاهلي بهدف نظيف تدريبات خفيفة في صالة الجيم وبعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، سواء خلال المرحلة الماضية، وفيما يتعلق بالاستعداد للفترة المقبلة، والعمل على مساندة الفريق وتوفير احتياجاته لاستكمال مسيرته بقوة على الصعيدين المحلي والإفريقي.
وتأتي الجلسة بعد خسارة الأهلي أمس، السبت، من المصري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الممتاز.