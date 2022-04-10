شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بإنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بالتراضى بعد الاتفاق بينهما على الاكتفاء بالفترة الماضية.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بالتراضى بعد الاتفاق بينهما على الاكتفاء بالفترة الماضية.

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن ‏حالة محمد هاني لاعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير، وسوف يشارك فى التدريبات الجماعية خلال ‏الـ48 ساعة المقبلة.‏

الأهلي يعلن موعد مشاركة محمد هاني فى التدريبات الجماعية أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن ‏حالة محمد هاني لاعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير، وسوف يشارك فى التدريبات الجماعية خلال ‏الـ48 ساعة المقبلة.‏ أكد ‏ الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد لمباراة الرجاء المغربي التى ‏تقام مساء السبت المقبل بالقاهرة، في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏

يعقد اتحاد الكرة جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة بديل كيروش فى المنتخب بعد رحيله عن قيادة الفراعنة رسميا بالتراضى.

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً اليوم بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذى بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، سواء خلال المرحلة الماضية، وفيما يتعلق بالاستعداد للفترة المقبلة، والعمل على مساندة الفريق وتوفير احتياجاته لاستكمال مسيرته بقوة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وحدة تدريبية على التمرير السريع فى مساحات مختلفة من الملعب خلال مران اليوم الأحد. وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين على الخروج بالكرة نحو المرمى فى ظل وجود ضغط من الفريق المنافس، بجانب التحرك بدون كرة والتمرير فى مساحات صغيرة من الملعب.

يغيب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقاء فاركو فى بطولة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، وأكد الجهاز الإداري للفريق أن أشرف بن شرقي سيغيب عن الزمالك مباراتين قادميتن عقب طرده أمام مصر المقاصة فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ببطولة الدوري.

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، وشهدت الجلسة مجموعة من الرسائل التحفيزية للاعبين قبل استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز.