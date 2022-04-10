شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: المدرب المصرى ضمن خياراتنا لخلافة كيروش فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن المدرب المصرى من ضمن خياراتنا لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن هناك أسماء مصرية قادرة على قيادة الفراعنة.

وأضاف علام أنه من الوارد أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب مصريا، وسيتم حسم ذلك مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.