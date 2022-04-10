شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: المدرب المصرى ضمن خياراتنا لخلافة كيروش فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن المدرب المصرى من ضمن خياراتنا لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن هناك أسماء مصرية قادرة على قيادة الفراعنة.
وأضاف علام أنه من الوارد أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب مصريا، وسيتم حسم ذلك مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً اليوم بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذى بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.
من جهته، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التى قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذى يكنه لمصر والمصريين، مؤكدا دعمه للكرة المصرية.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.