شكرا لقرائتكم خبر عن مانجا يخسر 7 كيلو جرامات من وزنه ويقود زعيم الثغر أمام الزمالك 20 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد نبيل مانجا، لاعب الاتحاد السكندرى، لبرنامج علاجى مكثف، عقب الإصابة التى تعرض لها مؤخرا، وكانت سببا رئيسيا فى غيابه عن مباراة الأهلى الماضية، حيث اشتكى اللاعب من الأمامية.

واستغل مانجا فترة العلاج والتأهيل فى إنقاص وزنه 7 كيلو جرامات، الأمر الذى جعل اللاعب يظهر بشكل مختلف تماما.

ورفض الجهاز الطبى الاستعجال فى الدفع باللاعب وعدم مشاركته فى مباراة البنك الأهلى القادمة المقرر لها الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، وطالب بتجهيز اللاعب لمباراة الزمالك فى الأسبوع الـ15، والمقرر لها 20 أبريل الجارى، على أن تشهد المباراة عودة مانجا.

وتأكد بصفة نهائية إقامة مباراة الاتحاد السكندرى والزمالك بالأسبوع الـ15 على استاد برج العرب، حيث وصل فاكس رسمى للنادى يؤكد موعد المباراة، ومكان إقامتها 20 أبريل فى التاسعة والنصف مساء على ملعب برج العرب.