إنبى يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للطلائع الأربعاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى معسكرًا مغلقًا يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش المقرر لها 14 أبريل الجارى، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وخاض الفريق البترولى 5 وديات خلال فترة التوقف الدولى بدأها بمواجهة "فريق كهربا"، ثم فاز الفريق البترولى على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين وديا وتعادل مع نظيره غزل المحلة سلبيا وفازت كتيبة حلمى طولان على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا على إيسترن كومبانى بهدف.

وحرص حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط قبل مواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقاد طولان فريق إنبى في 13 مباراة بالموسم الحالي فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، وجمع 15 نقطة احتل بهم المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

وفاز إنبى تحت قيادة طولان على المقاولون العرب 3 / 2 وفيوتشر بنتيجة 2 / 1 وعلى الاتحاد السكندري بهدف نظيف بينما خسر أمام الزمالك 2 / 0 والمحلة 3 / 0 وفاركو 1 / 0 وإيسترن كومبانى 2 / 1، وتعادل إنبى مع سموحة والجونة وبيراميدز بهدف لمثله ومع المقاصة وسيراميكا سلبيا ومع المصرى 2 / 2.