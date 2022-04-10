شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة.. ماذا قدم كيروش للمنتخب الوطنى فى 20 مباراة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن مسيرة كيروش مع منتخب مصر مخيبة على صعيد الأرقام، لكن الخسائر فيها كانت قاسية على الجماهير المصرية لأنها عصفت بجميع أحلامهم الكروية.

وقاد كيروش الفراعنة في 20 مباراة فاز في 11 منها وتعادل 6 مرات وتلقى 3 هزائم، سجل لاعبو الفراعنة تحت قيادته 25 هدفا، بينما استقبلت شباك المنتخب الوطني 9 أهداف.

بدأ كارلوس كيروش رحلته مع المنتخب الوطني بمواجهة ليبيريا وديا، يوم 30 سبتمبر الماضي، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، كما قاد المنتخب في مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم، لينجح في منح الفراعنة بطاقة العبور للمرحلة الحاسمة، بعد الفوز على ليبيا ذهاباً وإياباً، والتعادل مع أنجولا ثم الجابون.

وخاض كيروش أولى بطولاته مع منتخب مصر في كأس العرب، التي أقيمت في قطر، وتأهل فيها منتخب مصر لنصف النهائي، قبل الهزيمة بهدف عكسي أمام تونس، ثم الخسارة على يد قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما في كأس الأمم الأفريقية، فكانت مسيرة مرتبكة بدأها بهزيمة وأنها بهزيمة لكن بينهما مر المنتخب بمرحلة تصاعدجية كبيرة فرغم الهزيمة في المباراة الأولى ضد منتخب نيجيريا، لكن الفراعنة عادوا للتألق، خاصة في المراحل الإقصائية، بعد الإطاحة بكوت ديفوار، والمغرب والكاميرون، قبل أن يخسر اللقب في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

وفي المواجهتين الحاسمتين ضد السنغال، في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، فاز منتخب مصر في مباراة الذهاب بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، لكن الحلم لم يكتمل، بعدما خسر الفراعنة إيابا بهدف دون رد، وحسمت ركلات الترجيح بطاقة التأهل لصالح المنتخب السنغالي، بقيادة نجمه ساديو ماني.