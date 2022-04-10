برشلونة يهزم "ركلات جزاء ليفانتي" في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق برشلونة فوزا قاتلا أمام نظيره ليفانتي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ 31 للدوري الإسباني.

ولعب برشلونة بتشكيل مكون من:

" تير شتيجن، داني الفيس، اراوخو، جارسيا، دافيد البا، نيكولاس، بوسكيتس، دي يونج، ديمبيلي، اوباميانج، توريس".

وتقدم اللاعب مواليس الهدف الأول لفريق ليفانتي في الدقيقة52 من ركلة جزاء، قبل أن يعود الحكم ويحتسب لفريقه ركلة ثانية في الدقيقة 54.

وأهدر اللاعب روجر مارتي فرصة لمضاعفة النتيجة لفريق ليفانتي بعدما أهدر ركلة الجزاء.

وتمكن برشلونة من معادلة النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق بير اميريك اوباميانج، قبل أن يضيف اللاعب بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 63.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثالثة لفريق ليفانتي في الدقيقة 83، ليتقدم جونزالو ميليرو لتنفيذها، ويسددها بنجاح على يمين الحارس تير شتيجن.

وسجل لوك دي يونج الهدف الثالث لفريق برشلونة في الوقت القاتل مع حلول الدقيقة 90+2.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة ليرتقي لوصافة ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد وصل ليفانتي إلى 22 نقطة بالمركز الـ 19.