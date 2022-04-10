اتحاد الكرة يعلن اختيار هشام صالح مدربًا لمنتخب الصالات.. ولطفي للكرة الشاطئية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه اليوم الأحد تعيين هشام صالح مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لكرة الصالات، ويعاونه نادر رشاد مدربا عاما.

كما تقرر تعيين مصطفى لطفي في منصب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام، عقد اجتماعًا اليوم الأحد، تقرر فيه إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وينص عقد كارلوس كيروش على انتهائه تلقائيا حال الفشل في الوصول لكأس العالم.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الثلاثاء المقبل لحسم بديل كارلوس كيروش، على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر الفترة القادمة، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار خلال الفترة المقبلة.