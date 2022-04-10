الخليج 365 يكشف كواليس جلسة الخطيب مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عصر اليوم الأحد، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق سواء خلال المرحلة الماضية، وفيما يتعلق بالاستعداد للفترة المقبلة.

وعلم "الخليج 365" أن هذه الجلسة جاءت طارئة ولم يكن لها موعدًا محددًا وذلك بسبب خسارة الأهلي أمس السبت أمام المصري البورسعيدي بهدف دون رد في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تعد الأولى للأحمر هذا الموسم.

ووضح الخطيب لموسيماني أن الجمهور غير راض عن أداء الأهلي في أغلب الفترات الأخيرة، قبل أن يعود ويأكد له دعم ومساندة مجلس الإدارة وكل المسئولين عن ملف كرة القدم في النادي للجهاز الفني وأيضًا للاعبين وتوفير احتياجاته لاستكمال مسيرته بقوة على الصعيدين المحلي والأفريقي وتحقيق المزيد من النجاحات.

وقابل موسيماني رؤية الخطيب بصدر رحب وأكد أن هناك بعض الأمور التي لا تخدم الفريق أحيانًا ومنها ضغط المباريات وتعهد بأن يبذل قصارى جهده مع اللاعبين لتحقيق المزيد من طموحات الجماهير ومجلس الإدارة.

واتخذت هذه الجلسة طابعًا وديًا ولم يكن هدفها محاسبة المدير الفني خاصة أن الأهلي لا يتعامل مع مدربه بالقطعة وهو أمر معروف للجميع.