بالأرقام.. ماذا قدم الرباعي المحلي المرشح لقيادة منتخب مصر بعد رحيل كيروش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وكان عقد كيروش ينص على انتهائه تلقائيا حال الفشل في الوصول لكأس العالم.

وعلم يلا كورة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل لحسم بديل كارلوس كيروش، وسيكون الاتجاه الأقرب إلى تعيين مدرب مصري لخلافة كيروش.

وترددت عدة أسماء لمدربين محليين في الدوري المصري، لتولي قيادة المنتخب الوطني خلفاً لكيروش، وأبرزهم: حسام حسن المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، أحمد سامي مدرب سموحة، عماد النحاس المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري وإيهاب جلال مدرب بيراميدز.

ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة ما قدمه الرباعي المحلي المرشح لتولي تدريب منتخب مصر:

حسام حسن (المرشح الدائم)

يبرز اسم المدرب حسام حسن كأول الترشيحات للجماهير المصرية لقيادة منتخب مصر، مع كل إخفاق يحدث مع منتخب الفراعنة.

ويرجع ذلك لتمتعه بخبرة كبيرة في منتخب مصر كلاعب، بعدما مر بالعديد من التجارب الصعبة مع "الفراعنة".

ويعتبر حسام حسن هو المدير الفني الوحيد المتفرغ خلال الفترة الحالية بعد رحيله عن فريق الاتحاد السكندري لسوء النتائج، قبل أسابيع.

وتولى حسام حسن تدريب فريق الاتحاد السكندري في عام 2020، وخاض مع الفريق إجمالي 52 مباراة، حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في مثلهم، وتعرض للهزيمة في 18 مباراة.

سجل الفريق السكندري خلال تلك الفترة تحت قيادة حسام حسن 63 هدفاً واستقبل 65 هدفاً.

إيهاب جلال

يعتبر إيهاب جلال من الأسماء المرشحة لتولي تدريب منتخب مصر، بعد أن كان قريباً من تدريب منتخب مصر في عام 2019، بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري.

وعاد اسم إيهاب جلال للارتباط بتدريب منتخب مصر مرة أخرى بعد رحيل كيروش.

وكانت أبرز إنجازات جلال مع مصر للمقاصة في موسم 2016 ـ 2017، عندما نجح في المنافسة على لقب الدوري مع النادي الأهلي لكنه أنهى الموسم وصيفًا للمسابقة.

ويقدم إيهاب جلال خلال الموسم الحالي، فترة جيدة مع فريق بيراميدز في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية، بعد أن تولى مسؤولية تدريب الفريق في سبتمبر من العام الماضي.

وخاض إيهاب جلال 23 مباراة مع بيراميدز، حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.

أحمد سامي

ارتبط اسم أحمد سامي مدرب سموحة بتدريب منتخب مصر الأولمبي، عقب توجيه الشكر لشوقي غريب، وأعرب عن سعادته ليكون من ضمن قائمة المرشحين.

وقد تتجه الأنظار إلى المدرب الشاب الذي أظهر قدراته الفنية والتدريبية مع الفريق السكندري خلال بطولة الدوري الممتاز، والذي أعاد اكتشاف العديد من اللاعبين الشباب خلال الفترة الماضية.

وخاض أحمد سامي إجمالي 59 مباراة مع فريق سموحة، حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 27 مباراة، وتعرض للهزيمة في 8 مباريات فقط.

سجل الفريق السكندري تحت قيادة صاحب الـ49 عاماً إجمالي 94 هدفاً، واستقبلت شباك الفريق 69 هدفاً.

عماد النحاس

من أسماء المدربين البارزين في بطولة الدوري خلال الفترة الأخيرة، هو عماد النحاس الذي وقع عليه الاختيار لتدريب نادي الاتحاد السكندري خلفاً لحسام حسن بعد رحيله.

وبرز النحاس كمدرب يمتلك إمكانيات فنية عالية أثناء فترة تدريبه في نادي المقاولون العرب، بعد أن استمر مع فريق ذئاب الجبل لمدة 3 سنوات.

وخاض النحاس إجمالي 108 مباراة مع فريق المقاولون، حقق الفوز في 41 مباراة، وتعادل في 29 مباراة، وتعرض للهزيمة في 38 مباراة.

سجل فريق المقاولون العرب تحت قيادة النحاس إجمالي 145 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 127 هدفاً.