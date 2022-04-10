مصدر لمصراوي: فتوح وجمعة والجزيري جاهزون للمشاركة أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر في الزمالك، أن ثلاثي الفريق أحمد فتوح وعبدالله جمعة و سيف الدين الجزيري جاهزون للمشاركة في مباراة فاركو المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أمام فاركو، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بالدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الثلاثي بات جاهزا للمشاركة أمام فاركو، بعد التعافي من الإصابة التي كانت قد لحقت بهم في وقت سابق.

وكان يعاني أحمد فتوح من شد في الخلفية، وسيف الجزيري من كدمة، بالإضافة لعبدالله جمعة الذي كان يشعر بألم في الركبة.

وانتظم سيف الدين الجزيري في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد، وجاءت مشاركتة في المران عقب تعافيه من الإصابة والانتهاء من البرنامج التأهيلي المخصص له من الجهاز الطبي للفريق.

يغيب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن لقاء فاركو في بطولة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.