كلاسيكو وديربي.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي وليفربول في بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أهدر مانشستر سيتي وليفربول فرصة تعزيز أو اعتلاء الصدارة، بعدما انتهت قمة الأسبوع الـ32 من بريميرليج بنتيجة (2-2) في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد".

ترتيب الجدول قبل سبع جولات من النهاية ظل كما هو عليه ليحتفظ السيتي بالصدارة بـ74 نقطة متفوقًا على منافسه ليفربول بفارق نقطة والذي أصبح رصيده 73 نقطة.

وقبل سبع جولات من النهاية في مسابقة الدوري الإنجليزي.. ماذا ينتظر كل فريق حتى نهاية موسم (2021 - 2022)؟

- مانشستر سيتي:

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي.. تأجلت.. الجولة 33

مانشستر سيتي × برايتون.. جولة مؤجلة من الأسبوع الـ30.. تاريخ 20 - 4.

مانشستر سيتي × واتفورد.. الجولة 34.. تاريخ 23 - 4.

ليدز يونايتد × مانشستر سيتي.. الجولة 35.. تاريخ 30 - 4.

مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد.. الجولة 36.. تاريخ 8 -5 .

وست هام يونايتد × مانشستر سيتي .. الجولة 37.. تاريخ 15 - 5.

مانشستر سيتي × أستون فيلا.. الجولة 38.. تاريخ 22 - 5.

- ليفربول:

ليفربول × مانشستر يونايتد.. جولة المؤجلة من الأسبوع الـ30.. تاريخ 19 - 4. (كلاسيكو إنجلترا)

ليفربول × إيفرتون.. الجولة 34.. تاريخ 24 - 4. (ديربي الميرسيسايد)

نيوكاسل يونايتد × ليفربول.. الجولة 35 .. تاريخ 30 - 4.

ليفربول × توتنهام هوتسبير.. الجولة 36 .. تاريخ 7 - 5.

أستون فيلا × ليفربول.. جولة المؤجلة من الأسبوع الـ33.. تاريخ 10 - 5.

ساوثهامبتون × ليفربول.. الجولة 37.. التاريخ 15 - 5.

ليفربول × وولفرهامبتون.. الجولة 38.. التاريخ 22 - 5.