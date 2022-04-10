صنع هدفًا لماني.. ماذا قدّم صلاح في قمة سيتي وليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في تعادل فريقه أمام مانشستر سيتي حيث انتهت القمة بين الطرفين بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2) ضمن حسابات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة محاولة من جانب صلاح في الدقيقة 12 بعد تمريرة طولية لزميله ديوجو جوتا قبل أن يتدخل مدافع مانشستر سيتي جون ستونز ويشتت الكرة.

وفي الدقيقة 16، كاد محمد صلاح أن يحصل على كرة رائعة من زميله أندرو روبيرتسون قبل أن يتدخل دفاع مانشستر سيتي ثم الحارس البرازيلي إيديرسون ويتصدى للكرة.

وحاول صلاح في الدقيقة 22 أن يعتمد على سرعته من أجل القيام بهجمة سريعة ضد مانشستر سيتي إلا أن ووكر لاعب السيتي يتدخل في التوقيت المناسب ويشتت الكرة من أمام "مو".

واستطاع صلاح أن يصنع هدفًا لزميله ساديو ماني في الدقيقة 46 من زمن أحداث المباراة بعدما مرر الكرة للدولي السنغالي لينفرد الأخير بالمرمى ويسجل التعادل (2-2).

وكاد صلاح أن يصنع هدفًا لزميله جوتا في الدقيقة 52 حيث انفرد البرتغالي بمرمى فريق السيتي إلا أن إيديرسون يتألق هذه المرة ويتصدى للكرة.

الدقيقة 70 شهدت أولى تهديدات صلاح على مرمى مانشستر سيتي بتسديدة قوية قام بها ترتطم في قدم مدافع السيتي وتخرج الكرة بجوار القائم.

هذه النتيجة جعلت مانشستر سيتي يظل في الصدارة برصيد 74 نقطة متفوقًا على ليفربول بفارق نقطة والذي احتفظ بالمركز الثاني.