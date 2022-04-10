مران الزمالك.. عودة الجزيري.. وتأهيل الأساسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

انتظم سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري، يوم الثلاثاء المقبل.

وشارك الجزيري في المران عقب تعافيه من الإصابة، والانتهاء من البرنامج التأهيلي المخصص له من الجهاز الطبي للفريق.

ومن المقرر أن يغيب أشرف بنشرقي عن الزمالك أمام فاركو بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام المقاصة يوم السبت، فيما يعود محمود حمدي الونش لدعم دفاع الفريق بعد غيابه عن مواجهة المقاصة للإيقاف.

وخاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة المقاصة تدريبات تأهيلية، فيما خاض البدلاء والمستبعدين تدريبات بدنية وتقسيمة.

ويقاسم الزمالك، منافسه الأهلي على صدارة الدوري برصيد 31 نقطة.