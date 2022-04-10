المصري لمصراوي: هناك مكافآت خاصة لهزيمة القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، صرف مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز على قطبي الكرة المصرية، مشيرا إلى أنه ينتظر مؤازرة الجماهير في بطولة الكونفدرالية.

وألحق المصري بالأهلي أمس السبت أول هزيمة في الدوري المصري هذا الموسم بعدما فاز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال حسن عمار، في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية أمس أمام الأهلي، حققنا فوزا هاما، هناك بند في اللائحة بمكافأت خاصة حال الفوز على الأهلي أو الزمالك".

أضاف: "هناك انفراجة قريبة وسوف نصرف على الأقل قسطا من المستحقات المتأخرة".

وتابع: "الفوز على الاهلي جاء في توقيت مناسب قبل مواجهة هامة أمام نهضة بركان بالكونفدرالية، سوف يعطي لنا دفعة".

وأتم عضو مجلس إدارة المصري قائلا: "بكل تاكيد، نطالب بمساندة الجمهور، وننتظر المؤازرة في البطولة الإفريقية".

يذكر أن المصري يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي في الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.