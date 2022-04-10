الامارات | عاجل.. إقالة مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إقالة مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب المنتخب الوطني.

واجتمع مجلس الاتحاد منذ قليل واتخذ قراره برحيل كارلوس كيروش.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان صحفي، قال: "عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب الي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022، ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية، وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي".

وتولي كيروش مسؤولية المنتخب خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى مارس 2022.

وقاد كيروش المنتخب للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة أمام السنغال، واحتلال المركز الرابع بكأس العرب، فيما لم ينجح في التأهل لمونديال قطر بعد الخسارة أمام السنغال.

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