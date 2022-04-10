بث مباشر.. ليفربول × مانشستر سيتي (صلاح أساسيا)

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف مانشستر سيتي، نظيره، ليفربول، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ بـ73 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، جوتا.

تشكيل السيتي

ويبدأ جوارديولا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديروسن.

خط الدفاع: والكر - إيمريك لابورت - جون ستونز - جواو كانسيلو.

وسط الملعب: بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين - رودريجو هيرنانديز.

خط الهجوم: ستيرلنج - فيل فودين - جيسوس.

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