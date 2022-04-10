شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تستضيف بطولة الجمهورية لسيدات الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتزعاشور، إقامة بطولة الجمهورية المجمعة الأولى لدورى السيدات فى الفترة من 23 إلى 29 أبريل الجارى بالصالة المغطاة بالإسماعيلية.

وتقام بطولة الرواد خلال شهر مايو المقبل بمدينة رأس البر، فى إطار حرص المجلس على الاهتمام بكل الفئات السنية لتنس الطاولة، ومن المقرر أن تقام البطولة فى رأس البر فى الفترة من 12 إلى 14 مايو المقبل، وتم تحديد الموعد بعدما تم حجز الصالة من جانب مجلس الإدارة.

وتقام قرعة بطولة الرواد يوم 9 مايو المقبل بمقر الاتحاد بمبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر، على أن يكون آخر موعد للتسجيل للاشتراك فى المنافسات يوم 7 من نفس الشهر.