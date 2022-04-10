ستاد القاهرة يستضيف بطولة الكاراتيه لذوى الهمم

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه تنظيم بطولة لذوى القدرات الخاصة بمنافسات الكاتا فردى، عى أن تقام البطولة على مدار يوميى 19 و 20 أبريل الجارى ، بصالة ستاد القاهرة.

تطير بعثة منتخب الكاراتيه إلى قبرص يوم 26 أبريل الجارى، للشاركة فى منافسات بطولة البحر المتوسط التى تقام بتركيا، بمشاركة منتخبات الشباب والناشئين بنات وأولاد.

وأقام اتحاد الكاراتيه تجارب وتصفيات للاعبى المنتخب لاخنيار القائمة المقرر مشاركتها فى البطولة، كذلك منافسات بطولة العالم التى ستقام بتركيا أيضا فى أكتوبرالمقبل.

وكانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى أصدرت فى نوفر الماضى قرارها فى المنازعة التحكيمية رقم 81 التى تم تقديمها لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتاريخ 18 /11 \2021 بقبول المنازعة التحكيمية شكلا، وفى الشق العاجل بوقف اعتماد إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكاراتيه، وموضوعا بإلغاء قرارات اللجنة التنسيقية الصادر من غير ذى صفة.