شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش مع موسيماني استعدادات الأهلي للمرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، سواء خلال المرحلة الماضية، وفيما يتعلق بالاستعداد للفترة المقبلة، والعمل على مساندة الفريق وتوفير احتياجاته لاستكمال مسيرته بقوة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وتأتي الجلسة بعد خسارة الأهلي أمس، السبت، من المصري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمباراتي الرجاء المغربي في ذهاب واياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا يومي 16 و22 أبريل الجاري بالقاهرة والمغرب علي التوالي.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، صفحة مباراة المصرى البورسعيدى ومن المقرر أن يستعد المارد الأحمر لمواجهة الرجاء المغربى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الاهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، ويستمر غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ورامى ربيعة وصلاح محسن عن المارد الأحمر أمام بطل المغرب للإصابة.