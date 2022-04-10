شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش مع موسيماني استعدادات الأهلي للمرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، سواء خلال المرحلة الماضية، وفيما يتعلق بالاستعداد للفترة المقبلة، والعمل على مساندة الفريق وتوفير احتياجاته لاستكمال مسيرته بقوة على الصعيدين المحلي والإفريقي.
وتأتي الجلسة بعد خسارة الأهلي أمس، السبت، من المصري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمباراتي الرجاء المغربي في ذهاب واياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا يومي 16 و22 أبريل الجاري بالقاهرة والمغرب علي التوالي.