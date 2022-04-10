شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري.. زيزو يحتفظ بالصدارة رغم إهدار ركلة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر بصدارة هدافى الدوري المصرى، رغم إهداره ركلة جزاء فى مباراة فريقه أمام مصر المقاصة والتى فاز بها الفارس الأبيض بهدف أحرزه إمام عاشور فى الدقيقة 43 .

ورفع فريق الزمالك رصيده لـ 31 نقطة بالتساوي مع الأهلي، فى المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.

كما اقتنص فريق بيراميدز فوزا مهما على غزل المحلة 1-0 بهدف للاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 81 ، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الثالث، فيما ظل غزل المحلة في المرتبة الـ14 بواقع 13 نقطة.

فيما تعرض الأهلي لهزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم، وذلك على يد مضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 0-1 في مباراة لعبت ضمن الجولة رقم 13 من المسابقة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 8 أهداف

محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف

جوب مابولولو - الاتحاد السكندري - 6 أهداف

بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف

محمد شريف - الأهلي - 5 أهداف

محمود وادي - بيراميدز - 5 أهداف

جون إيبوكا - إنبي - 5 أهداف.