شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجرّب طريقة لعب جديدة فى مران الزمالك.. وتألق شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وحدة تدريبية على التمرير السريع فى مساحات مختلفة من الملعب خلال مران اليوم الأحد. وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين على الخروج بالكرة نحو المرمى فى ظل وجود ضغط من الفريق المنافس، بجانب التحرك بدون كرة والتمرير فى مساحات صغيرة من الملعب.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في جزء من الملعب خلال مران اليوم الأحد. وشهدت التقسيمة ظهورا جيدا للثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وإسلام جابر، بجانب تألق الحارس الشاب السيد عطية.

ويغيب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن لقاء فاركو في بطولة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

وأكد الجهاز الإداري للفريق أن أشرف بن شرقي سيغيب عن الزمالك لمباراتين قادميتن عقب طرده أمام مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ببطولة الدوري.

وأوضح الجهاز الإدارة عودة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق أمام فاركو بعد غيابه عن مباراة مصر المقاصة الأخيرة بسبب الإيقاف.

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مواجهة مصر للمقاصة أمس تدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران اليوم الأحد، وحرص الجهاز الفني للفريق على خوض اللاعبين لبعض التدريبات الخفيفة خوفاً من تعرضهم للارهاق عقب المشاركة في مواجهة المقاصة.

كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم ، وشهدت الجلسة مجموعة من الرسائل التحفيزية للاعبين قبل استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.