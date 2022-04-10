شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مختار مختار يحصل على جائزة الخلق الرياضى من اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مختار مختار لاعب الأهلى والمنتخب السابق على جائزة الخلق الرياضى عام 1985 من اللجنة الدولية للعب النظيف المنبثقة من اليونسكو بباريس، وتسلماها فى العام التالى.

وجاء حصول مختار على الجائزة بعدما برأ سعيد الشيشينى، لاعب المقاولون وقتها، من تعمد إصابته خلال إحدى المباريات التى جمعت الفريقين، حيث تعرض مختار مختار للإصابة بضمور فى الساق بعد 10 دقائق من انطلاق المباراة، بعد كرة مشتركة مع سعيد الشيشينى، الذى سقط بكل جسده على ركبة لاعب الأهلى.

وأجرى مختار عدة عمليات ولكن اضطر للاعتزال بسبب تدربه بقوة وعنف ليستعيد قوته مرة أخرى لكن دون فائدة، وكانت الجماهير تطالب زملاء مختار بالثأر له، إلا أنه فى مباراة تكريمه كان حول الملعب، رافعا يده فى يد الشيشينى ليثبت أن الأخير لم يتعمد إصابته، ونتيجة لهذا الموقف قررت اللجنة منحه الجائزة.