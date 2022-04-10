شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن غياب بن شرقي مباراتين.. وعودة الونش أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقاء فاركو فى بطولة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، وأكد الجهاز الإداري للفريق أن أشرف بن شرقي سيغيب عن الزمالك مباراتين قادميتن عقب طرده أمام مصر المقاصة فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ببطولة الدوري.

وأوضح الجهاز الإدارة عودة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق أمام فاركو بعد غيابه عن مباراة مصر المقاصة الأخيرة بسبب الإيقاف.

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مواجهة مصر للمقاصة أمس تدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران اليوم الأحد، وحرص الجهاز الفني للفريق على خوض اللاعبين لبعض التدريبات الخفيفة خوفاً من تعرضهم للارهاق عقب المشاركة في مواجهة المقاصة.

كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم ، وشهدت الجلسة مجموعة من الرسائل التحفيزية للاعبين قبل استئناف مباريات الفريق فى بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، أكد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق أنه سيظل المسدد الأول لركلات الجزاء حال تواجده داخل المستطيل الأخضر.

وطلب فيريرا من زيزو عدم الوقوف كثيرًا أمام إهداره ركلة الجزاء التى أتيحت للفريق خلال مواجهة مصر المقاصة أمس السبت، مشددًا على ضرورة العمل جيدًا فى الوقت الحالى فى ظل ضغط المباريات التى يقع فيها الفريق.

واستقر المدير الفنى للزمالك على تخصيص حصة تدريبية للاعبين للتدريب على تسديد ركلات الجزاء، حتى يصبح كل اللاعبين مؤهلين للتنفيذ.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على نظيره المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز الثاني، في حين يتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط يحتل بهم المركز قبل الأخير.