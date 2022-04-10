شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. هشام حنفى: طاجن بامية وبيكاتا بالمشروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع هشام حنفى نجم الأهلى السابق والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "طاجن بامية وبيكاتا بالمشروم".

وكشف حنفى أنه يحرص على لعب البادل تنس قبل الإفطار، مشيرا إلى أنه يحب جدا البسبوسة وعيش السرايا بالفستق فى رمضان. ويتناول حنفى إفطار رمضان بصحبة أسرته، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته.

كما يحرص حنفى على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.