شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبدأ تدريب الزمالك بجلسة تحفيزية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، وشهدت الجلسة مجموعة من الرسائل التحفيزية للاعبين قبل استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، أكد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق أنه سيظل المسدد الأول لركلات الجزاء حال تواجده داخل المستطيل الأخضر.

وطلب فيريرا من زيزو عدم الوقوف كثيرًا أمام إهداره ركلة الجزاء التى أتيحت للفريق خلال مواجهة مصر المقاصة أمس السبت، مشددًا على ضرورة العمل جيدًا فى الوقت الحالى فى ظل ضغط المباريات التى يقع فيها الفريق.

واستقر المدير الفنى للزمالك على تخصيص حصة تدريبية للاعبين للتدريب على تسديد ركلات الجزاء، حتى يصبح كل اللاعبين مؤهلين للتنفيذ.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على نظيره المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز الثاني، في حين يتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط يحتل بهم المركز قبل الأخير.