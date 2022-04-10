شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف مستحقات شهر أبريل قبل السفر للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى سموحة صرف مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول الخميس المقبل، وقبل السفر لمعسكر الجونة لتحفيز اللاعبين قبل المعسكر.

وأكد وليد عرفات، رئيس النادى، أنه تم سداد جميع الالتزامات المادية للاعبين ولم يتبق أى متأخرات لأى لاعب فى الفريق، وسيتم صرف مستحقات شهر أبريل قبل موعدها الخميس المقبل.

وأوضح أن مجلس الإدارة ملتزم مع جميع الفرق بالنادى وتم عمل دراسة شاملة للالتزام بجميع المديونيات على النادى لسدادها فى الفترة المقبلة.

وفى سياق مختلف، يعود الفريق الكروى الأول للتدرببات الجماعية غدا، الاثنين، فى التاسعة والنصف مساء عقب الراحة 48 ساعه التى منحها احمد سامى للاعبين عقب تأجيل مباراة بيراميدز.

ويستعد الفريق لمباراة الجونة المقرر لها 20 أبريل الجارى بملعب خالد بشارة.