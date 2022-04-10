شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ميكيسونى وتاو وبانون.. انقلاب فى خريطة أجانب الأهلى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب تراجع مستوى اللاعبين الأجانب فى الاهلى ، وتحديداً فى المباريات الأخيرة للمارد الأحمر، فى تغييرات عديدة بخطة الأهلى لقائمة الاجانب بالموسم الجديد، ويعكف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى على تجهيز تقرير عن اللاعبين الأجانب في صفوف المارد الأحمر قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويضم الأهلى بين صفوفه خماسى أجنبى هم المالى أليو ديانج والتونسى على معلول والمغربى بدر بانون والموزمبيقى ميكيسونى والجنوب أفريقى بيرسى تاو.

ويترقب مسئولو الأهلى تقرير موسيمانى عن الخماسى الأجنبى لتحديد هوية اللاعبين المنتظر استمرارهم مع المارد الأحمر فى الموسم الجديد وكذلك الراحلين عن الفريق حتى يتم حسم الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وحجز على معلول موقعه فى قائمة الأهلى للموسم الجديد بينما لا يزال موقف ديانج غامضاً انتظاراً لحسم عروض الاحتراف الذى تصله، وكذلك المغربى بدر بانون الذى يعانى من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا ولا يزال موقفه من العودة للملاعب غامضاً، بجانب عدم وضوح الرؤية بشأن الجنوب أفريقى بيرسى تاو الذى تألق فى بداية الموسم وسجل خمسة أهداف فى الدوري، ولكن ابتعد عن مستواه بصورة كبيرة منذ تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

كما أن تأرجح مستوى ميكيسونى وضع مسئولى المارد الأحمر فى حيرة، حيث يجتهد اللاعب في بعض المباريات وآخرها لقاء الإتحاد السكندري، حيث أحرز هدف فوز الأهلي على زعيم الثغر بطريقة رائعة ومن قبلها الثنائية التى سجلها فى شباك مصر المقاصة بالدوري ولكن يعود للظهور بشكل سيئ مثلما حدث فى مباراة المصرى البورسعيدى الأخيرة التى شارك فيها أساسياً وظهر بعيد للغاية عن مستواه.

وسجل ميكيسونى 3 أهداف وصنع آخر فى 14 مباراة شارك فيها منذ انضمامه إلى الفريق مطلع هذا الموسم قادمًا من سيمبا التنزاني ، وتعرض ميكيسوني لانتقادات حادة في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه مع الأهلي، ووصل الحال إلى مطالبة البعض بالاستغناء عن خدماته ، وتألق لويس ميكيسوني بشكل رائع مع سيمبا التنزاني في الموسم الماضي بدوري أبطال أفريقيا.

ويبقى المؤكد أن التقييم فى القلعة الحمراء لايتم بالقطعة وسيتم تقييم كل اللاعبين فى نهاية الموسم وفى حالة استمرار نغمة التراجع سوف يصبح بقاء أى لاعب فى التتش محل جدل كبير.